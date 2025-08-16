Семак о Кассьерре в составе на «Спартак» и Соболеве в запасе: «Глупо убирать нападающего, забившего два гола, лучшего бомбардира»

Сергей Семак высказался перед игрой со «Спартаком».

– Всегда нервно. Затем мы и работаем, чтобы исправлять ситуацию, которая сейчас есть, и решать те проблемы, которые возникают.

– Словом «кризис» вы не называете сегодняшнее состояние «Зенита»?

– Пока нет.

– Адамов впервые выходит в ворота вместо Латышонка, объясните выбор.

– Денис играл в двух кубковых матчах. В одном сыграл на ноль, во втором пропустил с пенальти один мяч. С точки зрения уверенности на сегодняшний день посчитали решение стоящим рассмотрения, чтобы дать Денису возможность показать себя. Думаю, он заслужил.

– Рассматривалась возможность выпустить в стартовом составе Соболева в матче против «Спартака»? Почему именно Кассьерра?

– Я думаю, глупо убирать нападающего, который забил два мяча и является на сегодняшний день лучшим бомбардиром нашей команды в этой части чемпионата, – сказал тренер «Зенита».