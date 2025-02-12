За касание лица Нильссона судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» на 91-й. ВАР подтвердил фол Хина, «Брюгге» забил и выиграл

«Брюгге» обыграл «Аталанту» благодаря пенальти в конце матча.

На 91-й минуте первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов арбитр Халил Мелер назначил пенальти в ворота «Аталанты» при счете 1:1.

Судья посчитал, что защитник бергамасков Исак Хин сфолил на форварде соперников Густафе Нильссоне . Футболисты боролись за мяч, Хин махнул рукой и задел лицо Нильссона. ВАР проверил момент и подтвердил решение полевого судьи.

Фото: скриншот трансляции

Игроки «Аталанты» окружили Мелера, возмущаясь его решением. Желтые карточки за споры получили Рафаэл Толои и Хуан Куадрадо , Хин был предупрежден за фол.

На 94-й минуте Нильссон реализовал пенальти и принес «Брюгге» победу – 2:1.