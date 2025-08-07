Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»

Арне Слот рассказал, как игроки «Ливерпуля» переживают смерть Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

«Это лето было тяжелым для всех, кто связан с клубом. Гибель Диогу Жоты сильно повлияла на всех нас, мы все еще пытаемся с этим смириться. Мы не можем представить себе, какую боль переживает семья Диогу, его жена, дети и друзья, и клуб продолжит оказывать им всяческую поддержку. Потеря Диогу повлияла на каждого из нас, но важнее всего любовь и забота, проявленные футбольным миром и сообществом «Ливерпуля» в частности.

Хочу отметить силу и мужество наших игроков. Они оказались в одной из сложнейших ситуаций, которые только можно себе представить, но то, как они сплотились и как вели себя на поле и за его пределами – это заслуга их самих и нашего клуба. Мы действительно не могли бы требовать от ребят большего, и я очень горжусь каждым из них.

Диогу всегда будет с нами, в наших сердцах, в наших мыслях, куда бы мы ни направились», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».