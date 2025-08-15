  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»
33

Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»

Болельщики «Маккаби» из Хайфы показали оскорбительный баннер про поляков.

«Маккаби» Хайфа проиграл «Ракуву» (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.

Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», сообщает Reuters. Надпись была сделана на английском языке.

Президент Польши Кароль Навроцки осудил произошедшее.

«Скандальный баннер оскорбляет память польских граждан, жертв Второй мировой войны, включая три миллиона евреев. Неописуемая глупость», – написал политик на странице в X.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13239 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
logoвысшая лига Польша
logoЛига Европы УЕФА
logoРакув
logoМаккаби Хайфа
болельщики
logoвысшая лига Израиль
Политика
история
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» может заплатить до 5 млн евро с бонусами за Самошникова («Чемпионат»)
22 минуты назад
«Борнмут» за 25 млн фунтов подпишет 19-летнего Доука из «Ливерпуля». Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
1428 минут назад
На ТВ Станциях Яндекса появился раздел «Спорт» – спортивными трансляциями можно управлять голосом
33 минуты назадСпецпроект
Дмитрий Аленичев: «У «Зенита» не может быть лидерства в популярности, раз велик процент иностранцев. Если бы за клуб играли россияне, число болельщиков увеличилось бы в разы»
3242 минуты назад
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
3452 минуты назад
Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»
52сегодня, 12:21
Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
59сегодня, 11:59
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
101сегодня, 11:45
«Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами работы в году. Брэди не очень хорошо разбирается в теме». Руни о недовольстве Тома его работой в «Бирмингеме»
2сегодня, 11:40
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
21сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
410 минут назад
Акинфеев про хейт: «Адекватный человек вряд ли приедет домой и первым делом полезет строчить гневные комментарии: «Да ты козел...» Смысл мне реагировать?»
112 минут назад
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
15 минут назад
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
125 минут назад
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
542 минуты назад
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
953 минуты назад
«Акрон» отдал вратаря Волкова в аренду «Родине». Он рекордсмен клуба по количеству матчей
сегодня, 12:31
Мареска о травме Колуилла: «Челси» нужен новый центральный защитник. У нас фантастический состав, но клуб знает, что я думаю»
10сегодня, 12:16
Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник
2сегодня, 12:05
Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
сегодня, 10:54