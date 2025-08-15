Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»

Болельщики «Маккаби» из Хайфы показали оскорбительный баннер про поляков.

«Маккаби » Хайфа проиграл «Ракуву » (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы . Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.

Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», сообщает Reuters. Надпись была сделана на английском языке.

Президент Польши Кароль Навроцки осудил произошедшее.

«Скандальный баннер оскорбляет память польских граждан, жертв Второй мировой войны, включая три миллиона евреев. Неописуемая глупость», – написал политик на странице в X.