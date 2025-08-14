Руни об Исаке: «Если он перейдет в «Ливерпуль», их будет не остановить, хотя я уже считаю их фаворитами АПЛ. Для «Ньюкасла» его уход станет огромным ударом»

Уэйн Руни считает, что Александер Исак может серьезно усилить «Ливерпуль».

«Хорошие игроки вписываются в команду. Исак показал, насколько он классный игрок, и я уже считаю «Ливерпуль » фаворитом в борьбе за титул в этом году, но если он придет, то их будет не остановить, я думаю.

Для «Ньюкасла » это огромный удар. Последние несколько лет они все делали правильно, они не нарушали PSR (правила прибыльности и устойчивости – Спортс’‘), действовали в рамках правил, но уход Исака, если он произойдет, станет серьезной неудачей. Они пытаются создать команду, которая была бы готова бороться за АПЛ и в Лиге чемпионов, а если Исак уйдет, то другие игроки, глядя на это, подумают: «Действительно ли я хочу в этот клуб, если оттуда уходят лучшие?»

«Ньюкасл» сделает все, чтобы удержать его, но, с другой стороны, они могут высвободить деньги, чтобы привлечь больше игроков и усилить команду», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».