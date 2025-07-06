«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника «Банфилда» ди Лусиано. Им интересовался ЦСКА

«Спартаку» и «Краснодару» предложили аргентинского правого защитника.

Как сообщает Metaratings.ru, речь о 21-летнем Рамиро ди Лусиано из «Банфилда».

Ранее активный интерес к защитнику проявлял ЦСКА . Однако «Спартак » рассматривает другие кандидатуры на позицию правого защитника.

Всего ди Лусиано провел 34 матча за «Банфилд» и отдал 3 результативные передачи.