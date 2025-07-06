«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника «Банфилда» ди Лусиано. Им интересовался ЦСКА
«Спартаку» и «Краснодару» предложили аргентинского правого защитника.
Как сообщает Metaratings.ru, речь о 21-летнем Рамиро ди Лусиано из «Банфилда».
Ранее активный интерес к защитнику проявлял ЦСКА. Однако «Спартак» рассматривает другие кандидатуры на позицию правого защитника.
Всего ди Лусиано провел 34 матча за «Банфилд» и отдал 3 результативные передачи.
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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