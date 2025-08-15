Мостовой о конкуренции Сафонова с Шевалье в «ПСЖ»: «С уходом Доннаруммы для Матвея ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером»
Александр Мостовой высказался о статусе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Российский вратарь остался в запасе на матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 по пен.).
«Не удивился, что с «Тоттенхэмом» в воротах у «ПСЖ» вышел Шевалье, а не Сафонов. Говорили, что у Доннаруммы конфликт с Энрике, так и оказалось. Поэтому чему удивляться, что купили нового вратаря?
Кто-то ждал в этом матче Матвея, но я не думал, что он выйдет. Как мы видим, с уходом Доннаруммы для него ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером. Там еще и третий вратарь [Арнау Тенас] есть», — сказал бывший футболист сборной России.
