Энрике о матче с «Тоттенхэмом»: «Очень доволен игрой Шевалье и наличием Сафонова. Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ»

Луис Энрике позитивно оценил игру Люки Шевалье.

«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы. Вратарь Люка Шевалье провел первую игру за парижан после перехода из «Лилля».

– Как вы оцениваете игру Люки Шевалье?

– Я очень доволен тем, как он завершил матч – это было важно для него. Очень доволен его игрой, а также наличием Матвея Сафонова .

Мы стараемся прогрессировать, и думаю, что в этом сезоне мы будем играть лучше.

Первый матч выдался тяжелым, но Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

