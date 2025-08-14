Энрике о матче с «Тоттенхэмом»: «Очень доволен игрой Шевалье и наличием Сафонова. Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ»
Луис Энрике позитивно оценил игру Люки Шевалье.
«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы. Вратарь Люка Шевалье провел первую игру за парижан после перехода из «Лилля».
– Как вы оцениваете игру Люки Шевалье?
– Я очень доволен тем, как он завершил матч – это было важно для него. Очень доволен его игрой, а также наличием Матвея Сафонова.
Мы стараемся прогрессировать, и думаю, что в этом сезоне мы будем играть лучше.
Первый матч выдался тяжелым, но Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
