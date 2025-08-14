Сафонов о Суперкубке Европы: «Эмоции утихают и приходит осознание, насколько крутую вещь сделал «ПСЖ». Горд командой и нашим характером!»

Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в матче за Суперкубок Европы.

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Тоттенхэм» в серии пенальти (2:2. пен. 4:3).

«Эмоции утихают и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером!

Первый трофей нового сезона», – написал вратарь «ПСЖ».

Энрике о матче с «Тоттенхэмом»: «Очень доволен игрой Шевалье и наличием Сафонова. Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ»