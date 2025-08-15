«Монако» представил 3-й комплект формы на новый сезон – желто‑кремовый, передающий «особое сияние» княжества. В ролике снялись Погба, Фати и Дайер
«Комплект выполнен в желто‑кремовом цвете, передающем особое сияние княжества. Перед футболки украшает орнамент в виде солнечных лучей, расходящихся из клубного логотипа «Монако» — символа энергии и вдохновения команды.
Чтобы подчеркнуть футуризм и минимализм дизайна, эмблема княжеского клуба и логотип Runbird компании Mizuno выполнены в черном цвете. В той же гамме — и клубный девиз «Daghe Munegu», который расположился под воротником на обратной стороне футболок всех трех комплектов формы сезона-2025/26.
Как и в случае с домашней и гостевой формой, княжеский клуб совместно с японским брендом представил третий комплект в рамках оригинальной кампании, основанной на японской концепции ма — искусстве баланса. В дизайне этого комплекта ключевым элементом стала желтая гамма, символизирующая восход солнца и игру теней, создающих визуальную гармонию», – говорится в сообщении «Монако».
В рекламном ролике приняли участие Денис Закария, Кайо Энрике, Элисс Бен‑Сегир, а также новички «Монако» – Эрик Дайер, Ансу Фати и Поль Погба.
Фото: asmonaco.com