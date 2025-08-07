«Байер» хочет купить Аклиуша за 50 млн евро. Клуб ведет переговоры с «Монако»

Магн Аклиуш может перейти в «Байер».

Немецкий клуб видит в 23-летнем французе главного кандидата для укрепления позиции правого вингера и ведет переговоры с «Монако » о трансфере, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Кандидатуру Аклиуша одобрил главный тренер «Байера » Эрик тен Хаг . В клубе из Леверкузена надеются осуществить сделку, заплатив около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Магн провел 32 матча, отличившись 5 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь .