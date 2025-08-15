  • Спортс
8

«Шансов у «Спартака» не будет, у них настолько слабая оборона. Может быть одно преимущество — свое поле». Рапопорт о матче с «Зенитом»

Борис Рапопорт считает, что у «Спартака» не будет шансов в матче с «Зенитом».

Игра 5-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.

«У «Спартака» может быть одно преимущество в этой игре — свое поле. Может быть, только это, потому что по игре шансов у москвичей я не вижу. Они тоже играют неидеально, но у них настолько слабая линия обороны. 

Я не знаю, как ее Станкович будет чередовать — играют то три центральных защитника, то четыре в линию. Несравнимо с линией обороны того же «Ахмата», который умеет хорошо защищаться, или махачкалинского «Динамо». Эти команды обороняются всей командой. У «Спартака» такого нет. 

Я не знаю, какой состав будет у «Зенита» в атаке, но я думаю, что шансов у «Спартака» не будет», — сказал бывший тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NEWS.ru
