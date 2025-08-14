Глушаков о Федуне: «Выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, вовремя ушел из «Спартака». Сейчас убивает, что в клубе нет спартаковцев. Люди непонятно откуда работают»

Денис Глушаков высоко оценил деятельность Леонида Федуна во главе «Спартака».

«Положительно отношусь к нему. Он выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, мне кажется, ушел из «Спартака». Вовремя ушел.

Это была как семейная история. Федун каждый раз приходил в раздевалку, и на матчах присутствовал, и приезжал на базу, и после игр мы собирались командой.

Меня больше всего сейчас убивает, что в «Спартаке» не работают спартаковцы. Непонятно откуда люди в клубе работают. Я понимаю, они маркетологи, менеджментом занимались, еще чем-то, но как без духа спартаковского, без людей, которые со «Спартаком» чего-то добивались и выигрывали? Нет никого в клубе», – сказал бывший хавбек красно-белых.