Глушаков о Федуне: «Выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, вовремя ушел из «Спартака». Сейчас убивает, что в клубе нет спартаковцев. Люди непонятно откуда работают»
Денис Глушаков высоко оценил деятельность Леонида Федуна во главе «Спартака».
«Положительно отношусь к нему. Он выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, мне кажется, ушел из «Спартака». Вовремя ушел.
Это была как семейная история. Федун каждый раз приходил в раздевалку, и на матчах присутствовал, и приезжал на базу, и после игр мы собирались командой.
Меня больше всего сейчас убивает, что в «Спартаке» не работают спартаковцы. Непонятно откуда люди в клубе работают. Я понимаю, они маркетологи, менеджментом занимались, еще чем-то, но как без духа спартаковского, без людей, которые со «Спартаком» чего-то добивались и выигрывали? Нет никого в клубе», – сказал бывший хавбек красно-белых.
