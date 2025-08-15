  • Спортс
  • «Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере
«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере

Тренер молодежки «Зенита» сравнил Вадима Шилова из «Зенита» с Сергеем Пиняевым.

— На летних сборах Шилов и Кондаков впервые тренировались под руководством Семака. Вы удивились их резкому взлету?

— И да, и нет. По Шилову видно, что он по-хорошему наглый. Атакующий игрок должен быть таким, уверенным в себе. Вадик и в тренировочном процессе, и тем более в играх это постоянно показывает. Он уже перерос уровень МФЛ, забил 15 мячей за первый круг. 

Что касается Кондакова, то на турнире в Бразилии в декабре нам сначала показалось, что он не очень хорошо выглядел. Но поверили, в частности, Андрей Сергеевич Аршавин принимал решение. И со временем уже на сборах мы увидели, что Данька действительно начал прибавлять и стал одним из лидеров. 

— Сильно перехваливать не хочется, но вы можете уже их с кем-то сравнить?

— По манере игры Шилов немножко Пиняева напоминает. Такой же взрывной, быстрые ноги, похожие антропометрические данные.

По Кондакову трудно сказать... Все-таки надеюсь, что мы кого-то будем в дальнейшем сравнивать с Кондаковым.

— В товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» Шилов вышел на замену во втором тайме и оформил «гол+пас». Сразу же некоторые начали называть его «новым Аршавиным» и «русским Ямалем». Когда подобные ярлыки вешают на молодых ребят — это опасно?

— Да, это очень большая опасность. Честно говоря, я за Шилова переживаю. В меньшей степени — за Кондакова. Самое главное, чтобы Вадику сейчас крышу не снесло. У него не только есть талант, но он еще и очень трудолюбивый. Шилов на протяжении нескольких лет много работал индивидуально. Выходил на поле в академии, брал мячи и сам занимался. В том числе за счет этого прибавил. Так скажем, дисциплинированно ко всему относится. 

Надеюсь, он не будет сбавлять. Мы его перевели в «Зенит-2», больше за молодежку он играть не будет, – сказал Александр Селенков.

17-летний Шилов в дебютной игре за «Зенит» забил и заработал пенальти. Вингер вышел на 66-й минуте в матче Кубка России с «Рубином»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
