  Шилов после дебюта за «Зенит»: «Есть куда расти. Партнеры сказали не бояться идти вперед, брать на себя ответственность. Играть как умею»
Вадим Шилов рассказал о реакции в «Зените» на его дебют в команде.

17-летний вингер вышел на замену в середине 2-го тайма матча Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0), на 75-й минуте заработал пенальти, с которого петербуржцы удвоили преимущество в счете, а на 83-й забил первый гол за «Зенит».

— Давайте разберем эпизод с пенальти. Возникали какие-то споры, к вам подходили соперники. Что происходило в том эпизоде?

— Я не знаю, и я их не понимаю — на английском не особо разговариваю. Я убрал мяч, и человек коснулся меня, я упал просто. Касание было, и все – это пенальти, мне кажется, железный. Нечего спорить.

— По поводу вашего гола. Как-то вас по-особенному поддерживали товарищи по команде?

— Да, поблагодарили. Сказали не бояться идти вперед, брать на себя ответственность. Играть как умею.

— Насколько тяжело находить взаимопонимание со взрослыми партнерами и переключаться с молодежного футбола на взрослый?

— Мне кажется, со взрослыми, наоборот, чуть полегче — они подсказывают, и больше коммуникации происходит. Они говорят, что делать — просто выполняй это, и получится футбол.

— Какой дальнейший путь своего развития вы видите? Что будете предпринимать?

— Дальше играть в футбол, развиваться в футбольном плане. Есть куда расти, есть куда стремиться, – сказал Шилов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
