Тен Хаг о работе в «Байере»: «Гарри Поттер мог бы быстро создать успешную команду, но футбол топ-уровня работает не так. Процессы нельзя форсировать»

Эрик тен Хаг высказался о процессе внедрения своих идей в игру «Байера».

«Я знаю, как управлять процессами, и их нельзя форсировать. Это невозможно. Таких людей, как Гарри Поттер, не бывает.

Гарри действительно мог бы [быстро] создать команду и сделать ее успешной, но футбол топ-уровня работает не так», – сказал главный тренер команды из Леверкузена на пресс-конференции перед матчем с «Зонненхоф-Гроссаспах » в Кубке Германии.

Нидерландский специалист возглавил «Байер » этим летом, сменив Хаби Алонсо.

