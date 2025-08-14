«Если Минспорт хочет ввести потолок зарплат, то так надо. Раз хотят – это поможет российскому футболу. Люди знают, что делают». Хавбек «Рубина» Апшацев о реформе
Марат Апшацев верит, что потолок зарплат пошел бы Мир РПЛ на благо.
«Если Министерство спорта РФ хочет ввести потолок зарплат, то так надо. Я спокойно к этому отношусь.
Раз хотят сделать потолок, то это поможет российскому футболу. Люди знают, что делают», – сказал полузащитник «Рубина».
