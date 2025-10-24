  • Спортс
23

Джейми Каррагер: «Холанд может стать самым результативным нападающим в истории футбола. Он уже величайший бомбардир, которого мы когда-либо видели в Англии»

Джейми Каррагер назвал Эрлинга Холанда величайшим бомбардиром английского футбола.

«Норвежец – главная причина, по которой команда Пепа Гвардиолы имеет большие шансы вернуть себе титул. Без него самой реалистичной целью «Сити» было бы попадание в четверку лучших.

Когда команда, претендующая на титул, кажется настолько зависимой от одного футболиста, обычно это вызывает беспокойство. Но Пеп Гвардиола будет доволен. Холанд настолько хорош, что может изменить ход событий в каждой игре. Он самый классный завершитель голевых моментов этого поколения. Он уже достоит сравнения с легендами прошлого.

Остаюсь при своем мнении, что Холанд уже сейчас является величайшим бомбардиром, которого мы когда-либо видели в Англии. Эти слова вызвали бурную дискуссию, учитывая, что нападающему «Сити» еще далеко до 260 голов Алана Ширера в АПЛ

Джимми Гривз, забивший 357 голов в высшем дивизионе в 516 матчах, – лучший бомбардир всех времен в нашей стране. Это планка, которой может достичь Холанд, если останется в «Сити» на весь срок контракта.

Холанду 25 лет. Ему не хватает четыре мячей до достижения отметки в 100 голов в АПЛ. Он близок к тому, чтобы сделать это за 105 матчей. Гривз сделал это за 109 матчей, Ширер – за 125, Кейн – за 141, Агуэро – за 147, Анри – за 160.

Если оценивать по текущим показателям, Холанд побьет все рекорды и имеет потенциал стать самым результативным нападающим в истории футбола.

Сравнивая Холанда с другими великими «девятками», добившимися успеха в этой стране, следует признать, что его голы сыграли ключевую роль в завоевании самых важных наград, а не только «Золотой бутсы».

На его счету два титула АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
