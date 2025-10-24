Экс-тренер Уайлдера считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»

Малик Скотт допустил, что из Харри Магуайра получился бы не худший боксер.

– Мог бы Харри Магуайр преуспеть в боксе?

– Да. Мой менталитет андердога всегда выберет «да» без раздумий.

Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. И я уверен, что он стал лучше как человек и игрок.

А когда люди становятся лучше, они становятся и продуктивнее, – сказал бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.

Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»