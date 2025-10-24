Экс-тренер Уайлдера считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»
Малик Скотт допустил, что из Харри Магуайра получился бы не худший боксер.
– Мог бы Харри Магуайр преуспеть в боксе?
– Да. Мой менталитет андердога всегда выберет «да» без раздумий.
Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. И я уверен, что он стал лучше как человек и игрок.
А когда люди становятся лучше, они становятся и продуктивнее, – сказал бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.
