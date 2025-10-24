Сергей Ташуев: «В России нет народной команды, хотя спартаковцы поспорят. Слышал, так «Локо» называют. Сегодня флагман – «Зенит», после 6 чемпионств подряд их можно тоже назвать так»

Сергей Ташуев считает, что «Спартак» мог утратить статус «народной команды».

«Народная команда – это игра слов. Слышал, что сейчас «Локомотив » так называют, потому что много наших ребят играет за клуб. Команда идет в лидерах, и поэтому отношение особенное. Наверняка болельщиков у «Локомотива» прибавится. Все в России наблюдают, как подрастает молодое поколение.

Но если глобально брать, то сейчас в России нет народной команды, это понятие ушло в небытие. Даже «Спартак» уже сейчас так меньше называют. Спартаковц ы, конечно, поспорят, потому что они так говорят, но в целом сегодня у нас флагман – «Зенит ». После шести чемпионств подряд их можно тоже назвать народной командой.

Возможно, когда вернутся еврокубки и клубы будут добиваться успеха, это выражение вернет себе статус. Сегодня сильных клубов хватает. «Спартак» был силен в 90-е, выигрывая все и у всех. Поэтому была народная любовь.

Но сейчас нет явного гегемона. Есть целый ряд лидеров. Примерно команд пять, которые стараются, бьются. Для своих болельщиков все эти клубы народные. Но не для всей страны», – сказал экс-тренер «Ахмата».