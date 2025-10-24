Эдин Терзич: «Санчо способен выиграть «Золотой мяч». Про Дембеле 5 лет назад говорили так же, как про него сейчас. Джейдон достигнет этого уровня, если продолжит улыбаться»

Эдин Терзич допускает, что Джейдон Санчо получит «Золотой мяч».

Немецкий тренер в различных командах пересекался с Санчо , Декланом Райсом , Джудом Беллингемом , Эрлингом Холандом , Александером Исаком.

«Все эти футболисты способны выиграть «Золотой мяч» в будущем. Даже Джейдон. Если говорить о таланте Джейдона, то, возможно, пять лет назад так же говорили про Усмана Дембеле . Я имею в виду талант и потенциал.

Разница в том, что Холанд достигнет этого уровня только в том случае, если будет оставаться голодным, Джейдон – если будет улыбаться и дальше, а Джуду нужно и то, и другое.

Мне очень нравится Джуд. Он и Деклан будут ключевыми игроками в английском футболе в ближайшие 10 лет. Они лидеры, а Джуд обладает способностью находить решения на самом высоком уровне и делать окружающих лучше», – сказал экс-тренер «Боруссии» Дортмунд.