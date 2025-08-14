Глебов о 0:4 с «Краснодаром»: «Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые. Это глупые ошибки «Динамо» – сами себе привезли»

Данил Глебов объяснил причины разгромного поражения «Динамо» от «Краснодара».

Бело-голубые уступили «быкам» (0:4) в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«0:4 от «Краснодара », потому что сами себе привезли.

По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, – просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию.

Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые», – сказал полузащитник «Динамо ».