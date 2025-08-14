  • Спортс
  • Тудор о свисте фанатов «Юве» Влаховичу: «Мне жаль, Душан в любом случае остается нашим игроком. Он был профессионалом с первого дня»
3

Тудор о свисте фанатов «Юве» Влаховичу: «Мне жаль, Душан в любом случае остается нашим игроком. Он был профессионалом с первого дня»

Игор Тудор огорчен свистом фанатов «Ювентуса» в адрес Душана Влаховича.

«Ювентус» обыграл свою молодежную команду Next Gen (2:0) в тренировочном матче на «Альянц Стэдиум». Голами отметились Дуглас Луис и Душан Влахович, при этом болельщики встретили свистом сербского форварда. Сообщалось, что игру посетили около 30 000 зрителей.

Ранее стало известно, что Влахович не хочет отказываться от 12 млн евро за последний год контракта с «Ювентусом» и готов остаться, даже если большую часть сезона придется провести на скамейке. 

«Мне очень жаль, потому что он в любом случае остается игроком «Юве». Он всегда хорошо работает на тренировках и был профессионалом с самого первого дня.

Дуглас хорошо себя проявил, как и многие другие, стремиться к качеству – это правильно, потому что от качества команды зависит все остальное. Дуглас Луис – игрок, у которого в крови забивать голы, он видит перед собой ворота.

Наша цель – всегда побеждать. Думаю, что это вполне нормальная цель, скажем так, не только в спорте и в футболе, но и в жизни. Я никогда не бываю доволен, даже на тренировках, и это правильно», – сказал главный тренер «Ювентуса».

В первом матче нового сезона «Ювентус» сыграет с «Пармой». Игра 1-го тура Серии А пройдет 24 августа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoДушан Влахович
logoсерия А Италия
logoДуглас Луис
logoЮвентус
logoИгор Тудор
болельщики
