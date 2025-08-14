Тудор о свисте фанатов «Юве» Влаховичу: «Мне жаль, Душан в любом случае остается нашим игроком. Он был профессионалом с первого дня»

Игор Тудор огорчен свистом фанатов «Ювентуса» в адрес Душана Влаховича.

«Ювентус» обыграл свою молодежную команду Next Gen (2:0) в тренировочном матче на «Альянц Стэдиум». Голами отметились Дуглас Луис и Душан Влахович , при этом болельщики встретили свистом сербского форварда. Сообщалось, что игру посетили около 30 000 зрителей.

Ранее стало известно , что Влахович не хочет отказываться от 12 млн евро за последний год контракта с «Ювентусом» и готов остаться, даже если большую часть сезона придется провести на скамейке.

«Мне очень жаль, потому что он в любом случае остается игроком «Юве». Он всегда хорошо работает на тренировках и был профессионалом с самого первого дня.

Дуглас хорошо себя проявил, как и многие другие, стремиться к качеству – это правильно, потому что от качества команды зависит все остальное. Дуглас Луис – игрок, у которого в крови забивать голы, он видит перед собой ворота.

Наша цель – всегда побеждать. Думаю, что это вполне нормальная цель, скажем так, не только в спорте и в футболе, но и в жизни. Я никогда не бываю доволен, даже на тренировках, и это правильно», – сказал главный тренер «Ювентуса ».

В первом матче нового сезона «Ювентус» сыграет с «Пармой». Игра 1-го тура Серии А пройдет 24 августа.