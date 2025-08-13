Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»

Болельщики «Ювентуса» освистывали Душана Влаховича.

«Ювентус » обыграл свою молодежную команду Next Gen (2:0) в тренировочном матче на «Альянц Стадиум». Голами отметились Дуглас Луис и Душан Влаховича .

На игре в Турине присутствовали 30 000 зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что болельщики аплодировали Луису после гола. Влаховича встречали свистом.

Контракт сербского нападающего с туринцами истекает в следующем году. В сезоне-2025/26 игрок должен заработать 12 миллионов евро после уплаты налогов благодаря соглашению с растущей зарплатой.

Ожидалось, что футболист может покинуть клуб. Вчера же сообщалось , что Влахович не хочет отказываться от этих денег и готов остаться, даже если большую часть сезона придется провести на скамейке.