Макс Эберль: «Бавария» может подписать любого футболиста. Тот, кто утверждает, что мы потеряли привлекательность для топ-игроков, просто не знает рынок»

Макс Эберль заявил, что «Бавария» способна подписать любого футболиста.

«Из опыта многочисленных трансферных переговоров могу сказать: тот, кто утверждает, что «Бавария » потеряла международную привлекательность для ведущих игроков, просто не знает рынок.

«Бавария» может подписать любого футболиста, если готова заплатить требуемую сумму. Но мы идем на это только тогда, когда на сто процентов уверены в сделке, как в случае с Луисом Диасом .

У нас была четкая концепция по обновлению атаки. Если представить на поле квартет из Харри Кейна , Майкла Олисе , Джамала Мусиалы и теперь Луиса Диаса, то мы точно получаем одну из самых опасных линий нападения в Европе.

Мы сосредоточились на трансфере Диаса. Сейчас мы очень довольны составом. Свой план мы выполнили, но продолжаем следить за рынком. Трансферное окно открыто до 1 сентября», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль для Bild.