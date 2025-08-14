«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами – ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова

Тактика Суперкубка.

«ПСЖ» забрал у «Тоттенхэма» Суперкубок Европы: сначала ушел с 0:2, а потом победил в серии пенальти. Матч интересен первыми шагами Томаса Франка в новом клубе и мощными заменами Луиса Энрике. Нам точно есть, что обсудить в формате быстрого разбора.

Один из самых гибких тренеров АПЛ не мог обойтись без персонализированного плана под «ПСЖ». «Тоттенхэм» вышел в схеме 5-3-2. Переход на пятерку был частым маневром Томаса Франка под топ-соперников в «Брентфорде». Он взял этот шаблон и добавил к нему спецадаптацию под «ПСЖ» (об этом ниже).

Луис Энрике выбрал крайне атакующий по именам состав. На поле уместились Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Брэдли Барколя. Такое сочетание с первых минут испанец выставил лишь третий раз. Первые два были аж в феврале: 4:1 против «Монако», 3:2 с «Лионом». По схеме Дуэ располагался глубже остальных: стартовал в полузащите, но с правом регулярно подниматься в атаку.

Еще из любопытного: в основе вышел Уоррен Заир-Эмери, а не Фабиан Руис, хотя он выжал Заира-Эмери из старта в прошлом сезоне. Вероятно, Руис просто пока не набрал форму для попадания в старт. Жоау Невеш пропускал матч из-за дисквалификации.

Увы, атакующий состав не привел к яркому открытому футболу. Большую часть парижане играли первым номером, но совсем без моментов. Давайте разбираться, как так вышло.

Классика Франка в топ-матче: 5-3-2 + персоналки + стандарты

В 2023-м Томас Франк как тренер «Брентфорда» приходил к Джейми Каррагеру в программу MNF. Он откровенно рассказывал, как готовится к большим матчам. Формула: на чужой трети высокий персональный прессинг, на своей – компактность и схема с пятеркой защитников, а также минимум времени в среднем блоке. То есть команда либо в четком автобусе, либо в слаженном прессинге – и там, и там без пассажиров.

Все эти черты уже прослеживаются в «Тоттенхэме». С помощью схемы с тройкой Франк практически полностью отзеркалил «ПСЖ» при прессинге: для полного наложения схемы потребовалась одна дополнительная адаптация: Пап Матар Сарр поднимался к нападающим поближе к Витинье. «Шпоры» организовано душили в таком формате – и вынуждали соперника отказываться от коротких розыгрышей.

Давление было достаточно цельным. Никто не выпадал, даже если для сохранения цельности требовалось вот такое выдвижение центрального защитника Кристиана Ромеро за Усманом Дембеле.

На своей трети команда садилась в компактные 5-3-2 – тоже классика Франка.

По стартовым планам тренер «Тоттенхэма» переиграл Луиса Энрике: англичане нейтрализовали соперника и добыли заслуженную фору за счет стандартов. Про них надо поговорить отдельно.

Стандарты – теперь оружие «Тоттенхэма»

Во время предсезонки Франк интересно рассуждал о наследии Энджа Постекоглу: «Он оставил мне несколько хороших вещей. Команда очень смелая. Он научил ребят играть и тренироваться в режиме высокой интенсивности. Это хороший фундамент. Но я сильно верю в стандарты. Считаю их критически значимыми. Со стороны казалось, что им не придавалось такого значения ранее. У нас с Энджем разные взгляды».

Вместе с датчанином в команду пришел знакомый ему спец по стандартам Андреас Георгсон. Если судить по эффективности наработок под «ПСЖ», вы часто будете слышать это имя в новом сезоне.

Еще один индикатор изменений: в расписании предсезонки, которое в соцсети выложил Дестини Удоджи, красовалась строка «пробы на исполнителя дальних аутов».

Похоже, победил Кевин Данзо, он поднимался с позиции правого центрального защитника, чтобы бросать мяч до штрафной.

В прошлом сезоне «шпоры» были в нижней четверке по пропорции дальних аутов. «Брентфорд» Франка лидировал. Неудивительно, что теперь это основной вариант для «шпор» (когда реально добросить), а в штрафную идут все самые опасные исполнители.

Еще один пример смены парадигмы – первый голевой штрафной. Фол около центральной линии. Стандарт пришел исполнять вратарь Гульельмо Викарио при полноценном насыщении штрафной.

При Постекоглу такие штрафные даже не пытались использовать как прямую угрозу. Команда быстро возобновляла игру, переводя стандарты такого типа в обычные позиционные атаки.

Стандарты – не только сила команд Франка, но и слабость «ПСЖ»

Эльвин Керимов в телеграм-канале делился показательной статистикой: «ПСЖ» в прошлом сезоне Лиги 1 пропустил со стандартов 11 раз, только «Реймс» был хуже (12 пропущенных).

Есть банальная причина: «ПСЖ» просто не хватает мощи наверху. В оптимальном составе из полевых только Вильян Пачо и Фабиан Руис выше 185 см. И это лишь 186 см Пачо, 189 – Руиса, причем испанец точно не мастер игры головой. Тем более вышел только на замену. Процент выигранных верховых дуэлей: 66/34 в пользу «Тоттенхэма».

Есть и структурная проблема: «Тоттенхэм» на стандартах регулярно «перебрасывал» «ПСЖ», то есть забросом находил своего самого дальнего от мяча игрока.

Вот эпизод с первым голом.

И со вторым.

Это вдвойне удивляет, потому что сам «ПСЖ» регулярно использует ту же фишку на стандартах у чужих ворот! Так выводят на удар 174-сантиметрового Жоау Невеша, его забывают вдалеке от эпицентра.

Дембеле иногда был опорником «ПСЖ»

В прошлом сезоне мы привыкли, что Усман Дембеле с номинальной позиции центрфорварда оттягивается в глубину, часто превращается в ситуативную десятку для разрезающих передач и подыгрыша в комбинационной игре. Именно в этой роли он нашел лучшую форму в карьере.

И все-таки против «Тоттенхэма» Дембеле открывал новые для себя глубины.

Вот такие.

Фактически Дембеле иногда оказывался разыгрывающим опорником. На этой позиции он действовал проактивно: изучал варианты впереди без подготовительных передач назад/поперек.

Эксперимент пока сложно назвать успешным. И сам Дембеле допускал технический брак, терял мячи, подставляя команду под быстрые выпады, и к структуре «ПСЖ» есть вопросы. Весной, когда Дембеле уходил вглубь, вперед выдвигался либо Фабиан Руис, либо Жоау Невеш.

В этот раз их не было (Руис вышел только во втором тайме), а Уоррен Заир-Эмери слабовато распознавал моменты для включений. Хорошо сработал лишь раз.

Со спусками Дембеле «Тоттенхэм» рисковал попасть в ситуацию 4-в-3 в пользу «ПСЖ» в центре поля (Дембеле + тройка центральных полузащитников против тройки «Тоттенхэма»), но из-за компактности и дисциплинированности соперника без мяча «ПСЖ» мало что выжал из спусков Дембеле.

Лучший эпизод, когда «ПСЖ» использовал спуск Дембеле, – не долгая позиционная атака с Дембеле на позиции Витиньи, а более классический розыгрыш, когда мяч быстро доставляют вперед, Усман отрывается от центрального защитника в недодачу и дает вразрез на ход одному из бегущих крайних нападающих. Такие розыгрыши привели к голам, например, против «Ливерпуля» и «Арсенала» в плей-офф ЛЧ.

Вот такие спуски Дембеле гораздо опаснее. Но эксперимент Энрике можно понять: нет предела вариативности, нужно всегда искать что-то новое. И, если помните, новую роль Дембеле, в которой он раскрылся в 2025-м, Энрике придумал еще в начале 2024-го, пробовал внедрять идею в отдельных матчах. Потребовалось время, чтобы все заработало.

Финальный отрезок – за «ПСЖ». Сработали замены и воссоединенная связка Хакими+Дембеле

Владение «ПСЖ» на дистанции всего матча – 72%. Внушительно. Но владение «ПСЖ» в последние 20 минут – 87,8%. Фактически шла игра в одну сторону: 7:0 по ударам, последний свой «Тоттенхэм» нанес на 59-й минуте. Команда Франка окопалась в штрафной и терпела до финального свистка.

Может, в стартовых составах было бы проще дотерпеть, но замены явно сыграли на пользу «ПСЖ»: Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш забили, Фабиан Руис здорово открывался в полуфлангах перед и в штрафной, 17-летний Ибраим Мбайе дал необходимую динамику с рывками с мячом на фланге. У «Тоттенхэма», напротив, Матис Тель первым же действием привез опасный штрафной, Арчи Грэй гораздо хуже Жоау Пальиньи чистил опорную и помогал на флангах.

«ПСЖ» еще и правильно надавил справа, воссоздав связку Ашраф Хакими + Усман Дембеле (француз двинулся на фланг, Рамуш вышел на острие). Хакими+Дембеле – главное созидательное оружие «ПСЖ» еще в сезоне-2023/24, первом для Энрике в клубе. Именно Хакими и Дембеле подготовили идеальные условия для Рамуша, а он тоже замечательно открылся во второй результативной атаке. Джед Спенс провел хороший матч против Хакими, но на финальной прямой ему недостаточно помогли, чтобы сдержать убийственный дуэт.

Впрочем, не думайте, что подгоняем аналитику под результат: «ПСЖ» не набрал даже единицы xG во втором тайме. Бескомпромиссное территориальное доминирование – да, было, но голевые моменты не возникали каждые две минуты. «Тоттенхэм» мог дотерпеть, но Ли отлично попал из-за штрафной (дальний удар – правильное решение про автобуса), а Рамуш не испортил лучший шанс в матче.

«ПСЖ» пока не в порядке

«Тоттенхэм» классно подготовился и большую часть матча выглядел лучше, но все-таки важно учитывать, что сейчас «ПСЖ» очень далек от великолепной весенней формы.

Мы увидели вялый контрпрессинг и недостаток динамики в атаке: Хвича и Барколя не менялись флангами, мало взаимозаменяемости, мало быстрых комбинаций, дриблинг не шел (у Дуэ, Хвичи и Барколя две успешных обводки при девяти попытках). Ошибки Хакими в первом тайме – шок, были регулярные неточные передачи в простых ситуациях. Технический брак допускал едва ли не каждый игрок «ПСЖ».

Разумеется, это нормально с учетом грандиозного прошлого сезона и долгого клубного ЧМ – «ПСЖ» только неделю назад начал предсезонку. Просто мощный контраст в сравнении с тем, что «ПСЖ» показывал ранее в 2025-м.

***

Это был матч с радикальными отрезками и понятными акцентами.

70 минут лучше выглядел «Тоттенхэм»: почти полная нейтрализация соперника, постоянная угроза в контратаках и убойные стандарты. Финальный отрезок настолько же явно остался за «ПСЖ» – спасти матч помогли именно футболисты, которых выпустил со скамейки Энрике.

Дуэль стартовых планов выиграл Франк, а лучше управлял игрой со скамейки Энрике. Не всегда можно так четко выделить победителей по этим направлениям, но в Суперкубке-2025 – вполне уместно.

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Scaccianoce