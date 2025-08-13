  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Быстров: «Спартак» и «Зенит» худшие сейчас, у них игроков на два состава, но Семак и Станкович не справляются – это факт. Чем они занимались в предсезонке? Мало было времени?»
7

Владимир Быстров: «Спартак» и «Зенит» худшие сейчас, у них игроков на два состава, но Семак и Станкович не справляются – это факт. Чем они занимались в предсезонке? Мало было времени?»

Владимир Быстров раскритиковал «Зенит» и «Спартак».

«Это две сейчас худшие команды. Из того выбора, что у них есть, это две худшие команды. 

Они укрепились, они напокупали [футболистов]. Какая разница, какую схему они будут играть? У них просто игроков на две команды, на два состава. И то, что сейчас и Семак, и Станкович не справляются с этими командами, – это факт. Это налицо просто.

Четыре тура прошли – чем они занимались в предсезонке? Вот у меня вопрос. У них что, мало было времени?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Кто выиграет Суперкубок Европы?7584 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
logoВладимир Быстров
logoСпартак
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о потолке зарплат в РПЛ: «Сначала головой нужно подумать – как может быть один потолок для «Зенита» и «Пари НН»? Все знают, как его обходить, в КХЛ так и делают. Лучше бы в академии вложились»
2011 августа, 19:06
Быстров о росте зарплат в РПЛ из-за лимита: «Это можно контролировать, делать потолки, как в НХЛ. Если лимита на будет, привезут с Южной Африки дешевую футбольную силу, и все»
2511 августа, 14:05
Быстров о Халке и Витцеле в «Зените»: «Было обговорено – русскому костяку поднимут зарплату, но об этом забыли. Кое-кто решил, что может справляться без нас, имея звездных иностранцев»
639 августа, 11:42
Главные новости
Дети-беженцы из Украины, Палестины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия во время церемонии открытия Суперкубка Европы
84 минуты назад
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Дембеле, Кудус, Хвича в старте, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
10813 минут назадLive
Агент Захави: «Левандовскому предлагали больше 100 млн евро за сезон в Саудовской Аравии. Роберт предпочел бороться за победу в ЛЧ и Ла Лиге»
628 минут назад
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
735 минут назад
«Динамо» пропустило трижды за тайм с «Краснодаром». Последними три гола московской команде забивали именно «быки» – в мае
5335 минут назад
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
2639 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция
13342 минуты назадLive
Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»
44сегодня, 18:14
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
20сегодня, 18:10
Александр Мостовой: «Спартак» – самая популярная команда страны, фанаты здесь требуют отставки после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Выгонявшие Станковича начнут его облизывать»
20сегодня, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» предложил «Парме» 31+4 млн евро за Леони (Джанлука Ди Марцио)
17 минут назад
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
49 минут назад
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр защитника – завтра
15 минут назад
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
433 минуты назад
Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
651 минуту назад
Арест совладельца и экс-гендиректора «Торпедо» продлен судом на 3 месяца
156 минут назад
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» прошел «Викинг», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
2сегодня, 17:56
ЦСКА завершил трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама», сообщили агенты защитника: «Футболист прилетит в Москву в пятницу»
12сегодня, 17:55
Чалов после слухов о «Кайсериспоре» и ограблении: «Сижу в самолете в Австрию, все еще с паспортом и документами. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК»
1сегодня, 17:41
«Сочи» одержал первую победу в сезоне – над «Крыльями» по пенальти в Кубке
18сегодня, 17:36