Владимир Быстров: «Спартак» и «Зенит» худшие сейчас, у них игроков на два состава, но Семак и Станкович не справляются – это факт. Чем они занимались в предсезонке? Мало было времени?»

Владимир Быстров раскритиковал «Зенит» и «Спартак».

«Это две сейчас худшие команды. Из того выбора, что у них есть, это две худшие команды.

Они укрепились, они напокупали [футболистов]. Какая разница, какую схему они будут играть? У них просто игроков на две команды, на два состава. И то, что сейчас и Семак , и Станкович не справляются с этими командами, – это факт. Это налицо просто.

Четыре тура прошли – чем они занимались в предсезонке? Вот у меня вопрос. У них что, мало было времени?» – сказал бывший полузащитник сборной России.