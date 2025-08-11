Быстров о росте зарплат в РПЛ из-за лимита: «Это можно контролировать, делать потолки, как в НХЛ. Если лимита на будет, привезут с Южной Африки дешевую футбольную силу, и все»
– Читал твое высказывание, где ты резко выступаешь за лимит. Мог бы ты это объяснить? Ты считаешь, что у нас мало молодых россиян?
– Просто будут играть больше. Будут русские костяки [у команд]. Это будет так, потому что нужно будет искать. Вот цена вырастет...
– Цена трансферов, заработной платы и отчислений агентам?
– Да. Контролируйте это, это тоже можно контролировать. Можно договариваться, делать потолки зарплат, как в НХЛ, и так далее. Это тоже дискуссионный разговор.
Просто у нас, если не будет лимита, привезут с Южной Африки дешевую футбольную силу и все. И так-то не все уделяют время своим академиям. А так вообще все будет забито [иностранцами], – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров.
