«Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2. Клуб близок к банкротству и лишению профессионального статуса

«Аяччо» грозит банкротство после предоставления поддельной банковской гарантии.

Ранее Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) исключила клуб из Лиги 2.

16 июля Ален Орсони, бывший президент «Аяччо » и глава владеющего клубом холдинга, заявил о получении гарантии на сумму 15 млн евро от Королевского банка Шотландии (RBS). Чтобы избежать исключения из Лиги 2 и перевода в Национальный чемпионат (третий дивизион – Спортс’‘), клубу необходимо предоставить все необходимые документы в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) до полудня 6 августа.

Однако, как сообщает France Info, документ вызвал подозрения из-за его формы и отсутствия точных контактных данных для контакта с банком. Кроме того, на бланке изображен старый логотип RBS, действовавший до 2015 года. Новый логотип банка в настоящий момент используется только в Шотландии, поскольку с 2020 году одна из дочерних компаний банка переименована в NatWest.

Впоследствии в NatWest сообщили, что документ, предоставленный «Аяччо», отсутствует в архивах организации. Глава владеющего клубом холдинга Орсони заявил, что «чрезвычайно удивлен» тем, что предоставленная клубом гарантия может оказаться поддельной – по его словам, шаги по ее получению были предприняты британским трейдером, при этом сам Орсони никак не взаимодействовал с банком.

Во вторник Ouest-France сообщил , что «Аяччо» решил не оспаривать понижение в классе, поскольку у клуба нет средств для сохранения профессионального статуса. В начале следующей недели клуб планирует встречу с DNCG для обсуждения бюджета для выступления в Национальном чемпионате, однако наиболее вероятным исходом считается исключение из национальных турниров.

Не исключено, что «Аяччо» начнет процедуру банкротства.