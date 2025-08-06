  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2. Клуб близок к банкротству и лишению профессионального статуса
8

«Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2. Клуб близок к банкротству и лишению профессионального статуса

«Аяччо» грозит банкротство после предоставления поддельной банковской гарантии.

Ранее Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) исключила клуб из Лиги 2.

16 июля Ален Орсони, бывший президент «Аяччо» и глава владеющего клубом холдинга, заявил о получении гарантии на сумму 15 млн евро от Королевского банка Шотландии (RBS). Чтобы избежать исключения из Лиги 2 и перевода в Национальный чемпионат (третий дивизион – Спортс’‘), клубу необходимо предоставить все необходимые документы в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) до полудня 6 августа.

Однако, как сообщает France Info, документ вызвал подозрения из-за его формы и отсутствия точных контактных данных для контакта с банком. Кроме того, на бланке изображен старый логотип RBS, действовавший до 2015 года. Новый логотип банка в настоящий момент используется только в Шотландии, поскольку с 2020 году одна из дочерних компаний банка переименована в NatWest.

Впоследствии в NatWest сообщили, что документ, предоставленный «Аяччо», отсутствует в архивах организации. Глава владеющего клубом холдинга Орсони заявил, что «чрезвычайно удивлен» тем, что предоставленная клубом гарантия может оказаться поддельной – по его словам, шаги по ее получению были предприняты британским трейдером, при этом сам Орсони никак не взаимодействовал с банком.

Во вторник Ouest-France сообщил, что «Аяччо» решил не оспаривать понижение в классе, поскольку у клуба нет средств для сохранения профессионального статуса. В начале следующей недели клуб планирует встречу с DNCG для обсуждения бюджета для выступления в Национальном чемпионате, однако наиболее вероятным исходом считается исключение из национальных турниров.

Не исключено, что «Аяччо» начнет процедуру банкротства.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?12918 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: France Info
происшествия
logoД3 Франция
бизнес и маркетинг
logoД2 Франция
деньги
logoАяччо
logoлига 1 Франция
кризис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
841 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
310056 минут назад
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
21сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
12сегодня, 03:59
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
29сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Семак о доверии руководства «Зенита»: «Это к ним вопрос. Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать»
103вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
112 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
227 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
9сегодня, 03:43
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56