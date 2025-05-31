Ди Канио об игре «Интера» в 1-м тайме финала: «Неприемлемо, немыслимо, недопустимо. Нужно другое отношение, если они хотят спасти свою честь. Нельзя пропускать как в мини-футболе»

Паоло Ди Канио раскритиковал «Интер» за первый тайм с «ПСЖ».

Миланцы пропустили два безответных гола в первой половине финала Лиги чемпионов.

«Неприемлемо, немыслимо, недопустимо. Посмотрите на отношение игроков к делу. Я надеюсь, что Индзаги будет апеллировать к их гордости, чувству собственного достоинства. Нельзя так играть в финале Лиги чемпионов, пропуская такие голы, будто это мини-футбол.

Надо вернуться на поле с совершенно другим отношением, если они надеются перевернуть ход игры и спасти свою честь», – сказал экс-форвард «Лацио» в эфире Sky Sport Italia.