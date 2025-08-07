  • Спортс
  • Мостовой о том, что Станковичу дали 5 игр на исправление ситуации: «Не понимаю этого. Чем старт «Спартака» отличается от «Динамо»? Не видел комментариев об увольнении Карпина»
43

Мостовой о том, что Станковичу дали 5 игр на исправление ситуации: «Не понимаю этого. Чем старт «Спартака» отличается от «Динамо»? Не видел комментариев об увольнении Карпина»

Александр Мостовой отреагировал на информацию об ультиматуме Деяну Станковичу.

Сообщалось, что «Спартак» дал главному тренеру 5 матчей на исправление ситуации. 

«Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича, странные выходки от руководства «Спартака». Тренер продлил контракт месяц назад, сейчас идет только начало сезона.

Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трех играх, две из которых игрались в меньшинстве, в Кубке выиграли игру. Могли выиграть прошлый матч с «Акроном», если бы не липовый пенальти. По моему мнению, там его не было.

А чем отличается старт «Спартака» от старта «Динамо»? Я в интернете не видел ни одного комментария про увольнение Карпина или еще кого-то, кто набирает мало очков, кроме «Ахмата», где уже уволили тренера. Но там всегда что-то происходит», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
