Мостовой о том, что Станковичу дали 5 игр на исправление ситуации: «Не понимаю этого. Чем старт «Спартака» отличается от «Динамо»? Не видел комментариев об увольнении Карпина»

Александр Мостовой отреагировал на информацию об ультиматуме Деяну Станковичу.

Сообщалось , что «Спартак » дал главному тренеру 5 матчей на исправление ситуации.

«Вообще не понимаю разговоров про пять матчей Станковича , странные выходки от руководства «Спартака». Тренер продлил контракт месяц назад, сейчас идет только начало сезона.

Для меня старт нормальный, не вижу ничего плохого: четыре очка в трех играх, две из которых игрались в меньшинстве, в Кубке выиграли игру. Могли выиграть прошлый матч с «Акроном», если бы не липовый пенальти. По моему мнению, там его не было.

А чем отличается старт «Спартака» от старта «Динамо »? Я в интернете не видел ни одного комментария про увольнение Карпина или еще кого-то, кто набирает мало очков, кроме «Ахмата », где уже уволили тренера. Но там всегда что-то происходит», – сказал бывший полузащитник сборной России.