«Ливерпуль» возобновит переговоры по Гехи с «Пэлас» после Суперкубка
«Ливерпуль» намерен вернуться к переговорам по Марку Гехи.
Ожидается, что «красные» продолжат обсуждение трансфера защитника «Кристал Пэлас» после Суперкубка Англии, сообщает Daily Mail.
Сегодня мерсисайдцы и лондонцы разыграют трофей. Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.
На этой неделе сообщалось, что «Кристал Пэлас» хочет получить 50 млн фунтов за центрального защитника. У англичанина остался один год по контракту.
В прошлом сезоне Гехи провел сыграл 34 матча в АПЛ, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
