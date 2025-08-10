«Ливерпуль» возобновит переговоры по Гехи с «Пэлас» после Суперкубка

«Ливерпуль» намерен вернуться к переговорам по Марку Гехи.

Ожидается, что «красные» продолжат обсуждение трансфера защитника «Кристал Пэлас» после Суперкубка Англии, сообщает Daily Mail.

Сегодня мерсисайдцы и лондонцы разыграют трофей. Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.

На этой неделе сообщалось , что «Кристал Пэлас » хочет получить 50 млн фунтов за центрального защитника. У англичанина остался один год по контракту.

В прошлом сезоне Гехи провел сыграл 34 матча в АПЛ , забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.