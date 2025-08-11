  • Спортс
  «Ливерпуль» хочет подписать центрального защитника до конца трансферного окна. Клуб рассматривает Леони из «Пармы» и Гехи (Бен Джейкобс)
23

«Ливерпуль» хочет подписать центрального защитника до конца трансферного окна. Клуб рассматривает Леони из «Пармы» и Гехи (Бен Джейкобс)

«Ливерпуль» намерен подписать центрального защитника до конца лета.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что мерсисайдцы хотели бы приобрести игроков в возрасте от 18 до 22 лет, в настоящий момент всерьез рассматривается подписание защитника «Пармы» Джованни Леони. Также «Ливерпуль» интересуется Марком Гехи из «Кристал Пэлас», считая 25-летнего футболиста хорошей опцией на трансферном рынке.

Отмечается, что трансфер Гехи возможен, если «Кристал Пэлас» согласится продать защитника менее чем за 40 млн фунтов. Кроме того, на решение игрока может повлиять высокая конкуренция в «Ливерпуле» в год перед чемпионатом мира.

«Пэлас» хочет продать Гехи сейчас, поскольку он не намерен продлевать контракт, истекающий следующим летом. Однако сам футболист не настаивает на уходе из клуба и готов уйти лишь при подходящей возможности.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
