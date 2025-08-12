  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Всех стричь под один «полубокс» неправильно. Представьте, если у «Барсы» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы потеряем сильнейшие команды»
35

Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Всех стричь под один «полубокс» неправильно. Представьте, если у «Барсы» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы потеряем сильнейшие команды»

Валерий Газзаев высказался о возможном внедрении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Представьте, если в испанском чемпионате у игроков «Барселоны» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы тогда потеряем сильнейшие команды. В любом чемпионате есть 5-6 клубов, которые регулярно борются за чемпионство. Остальные – в силу своих возможностей.

Как можно установить потолок зарплат в частный или частно-государственный клуб? Каждая команда будет устанавливать потолок в силу своего бюджета, у всех разные возможности. Важно, чтобы наши клубы были частными или имели частно-государственное партнерство – тогда и зарплаты будут устанавливаться в соответствии с бюджетом.

Идеальный пример – «Краснодар». Как им теперь сказать, что нужно платить ту или иную фиксированную сумму? Всех стричь под один «полубокс» – это неправильно. Каждый клуб должен самостоятельно регулировать уровень зарплат среди игроков, у которых разный уровень мастерства.

В ином случае Министерство спорта должно помочь российским клубам стать частными или частно-государственными. Тогда и уровень зарплат изменится самостоятельно», – сказал бывший главный тренер ЦСКА. 

Кто выиграет Суперкубок Европы?502 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
потолок зарплат
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о потолке зарплат в РПЛ: «Сначала головой нужно подумать – как может быть один потолок для «Зенита» и «Пари НН»? Все знают, как его обходить, в КХЛ так и делают. Лучше бы в академии вложились»
16вчера, 19:06
Булыкин про потолок зарплат: «Ни к чему хорошему не приведет, в футболе больше способов обойти его, чем в хоккее. Главное – агентские комиссионные, платят иногда больше стоимости игрока»
8вчера, 17:58
Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Это не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола»
7вчера, 17:32
Главные новости
Депутат Милонов про Сафоноа и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
13 минуты назад
Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
2123 минуты назад
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
926 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
5642 минуты назадLive
Матч России и Иордании пройдет на стадионе «Спартака»
1246 минут назад
Левандовски об отмене «Золотого мяча» в 2020-м: «До сих пор не знаю, почему так произошло. Это был лучший период в моей карьере»
2951 минуту назад
Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
2652 минуты назад
Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)
16сегодня, 12:55
Казанский об ужесточении лимита в РПЛ: «Переставленные кровати». Любое искусственное ограничение вредно. Сколько было вариантов? Ни разу это не привело к вспышке талантов отечества»
43сегодня, 12:37
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
14сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
12 минут назадФото
«Парма» хочет 30 млн евро и бонусы за Леони. Защитник интересен «Ливерпулю»
114 минут назад
Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
127 минут назад
Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»
135 минут назад
«Акрон» – ЦСКА. Кисляк и Марадишвили играют. Онлайн-трансляция
1141 минуту назадLive
Канчельскис о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» после подписания Забарного: «Это будет позор для великого клуба. У них президент араб – ему какое дело до мнения украинского игрока?»
24сегодня, 12:52
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
1сегодня, 12:43
«Пэлас» о том, что CAS поддержал исключение из ЛЕ: «Некоторые клубы и отдельные лица обладают привилегиями. Отсутствие уважения к закону приводит к заранее определенному исходу»
4сегодня, 12:23
FA дисквалифицировала экс-судью Кута, назвавшего Клоппа «полным мудаком», на 8 недель
8сегодня, 12:01
«Сплетни». Медведев о слухах про интерес «Зенита» к форварду «Фиорентины» Бельтрану
12сегодня, 11:58