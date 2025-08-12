Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Всех стричь под один «полубокс» неправильно. Представьте, если у «Барсы» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы потеряем сильнейшие команды»

Валерий Газзаев высказался о возможном внедрении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Представьте, если в испанском чемпионате у игроков «Барселоны» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы тогда потеряем сильнейшие команды. В любом чемпионате есть 5-6 клубов, которые регулярно борются за чемпионство. Остальные – в силу своих возможностей.

Как можно установить потолок зарплат в частный или частно-государственный клуб? Каждая команда будет устанавливать потолок в силу своего бюджета, у всех разные возможности. Важно, чтобы наши клубы были частными или имели частно-государственное партнерство – тогда и зарплаты будут устанавливаться в соответствии с бюджетом.

Идеальный пример – «Краснодар ». Как им теперь сказать, что нужно платить ту или иную фиксированную сумму? Всех стричь под один «полубокс» – это неправильно. Каждый клуб должен самостоятельно регулировать уровень зарплат среди игроков, у которых разный уровень мастерства.

В ином случае Министерство спорта должно помочь российским клубам стать частными или частно-государственными. Тогда и уровень зарплат изменится самостоятельно», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.