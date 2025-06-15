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Брейдо опроверг, что Риера отклонил предложение ЦСКА на 2,5 млн евро в год: «Альберт не рассматривался на пост главного тренера»

В ЦСКА опровергли переговоры о назначении Альберта Риеры.

Ранее журналист Али Будак сообщил, что московский клуб предложил главному тренеру «Целе» зарплату в размере 2,5 млн евро в год, однако Риера отказался, изъявив желание остаться в словенской команде еще на год.

Информацию также подтвердил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.

«Альберт Риера действительно отказался от предложения ЦСКА, однако это было на словах – официального предложения не поступало. Звонил кто-то из представителей ЦСКА», – сказал Голубин в комментарии «Чемпионату».

Впоследствии директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг возможное назначение Риеры, заявив, что испанский специалист не рассматривается клубом в числе кандидатов на пост главного тренера.

«Альберт Риера не рассматривался на пост главного тренера ЦСКА. Тем более забавно читать о точной сумме, да еще и столь внушительной, при полном отсутствии каких-либо обсуждений», – написал Брейдо в телеграм-канале.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЦеле
logoГеннадий Голубин
logoвысшая лига Словения
logoЧемпионат.com
logoАльберт Риера
Кирилл Брейдо
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