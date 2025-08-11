Ротенберг о Доннарумме: «Человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть. Он бьется в каждом моменте, доказывает и жертвует собой ради победы»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

Член совета директоров «Динамо» ранее опубликовал фотографию с голкипером «ПСЖ» и подписал ее: «Нужен вратарь? :)»

– Как прошла ваша встреча с Доннаруммой?

– Я просто уважаю вратарей. Он бьется в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы.

Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари.

Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть – это говорит о том, что он любит свое дело и готов жертвовать собой ради общего результата, – заявил член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Вероятно, Ротенберг имеет в виду эпизод, когда Доннарумма получил удар шипами в лицо от защитника «Монако» Вилфрида Синго. Джанлуиджи не смог продолжить игру после столкновения, его заменил Матвей Сафонов.