«Спартак» заплатит «Бешикташу» 20,78+7,27 млн евро за Жедсона. Турецкий клуб опубликовал сумму на сайте

Названа точная сумма трансфера Жедсона Фернандеша.

Сегодня «Спартак » объявил о переходе португальского полузащитника из «Бешикташа ».

Турецкий клуб сообщил, что гарантированно получит 20 779 220 евро за трансфер игрока. Еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш сыграл 34 матча в чемпионате Турции и забил 7 голов, проводя на поле в среднем 86 минут. Его подробная статистика – здесь .