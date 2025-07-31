«Спартак» заплатит «Бешикташу» 20,78+7,27 млн евро за Жедсона. Турецкий клуб опубликовал сумму на сайте
Названа точная сумма трансфера Жедсона Фернандеша.
Сегодня «Спартак» объявил о переходе португальского полузащитника из «Бешикташа».
Турецкий клуб сообщил, что гарантированно получит 20 779 220 евро за трансфер игрока. Еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш сыграл 34 матча в чемпионате Турции и забил 7 голов, проводя на поле в среднем 86 минут. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бешикташа»
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