Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»

Юрий Жирков считает, что «Зенит» в настоящее время популярнее «Спартака».

«Спартак » был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки.

У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит » популярнее в последние годы», – сказал бывший игрок сборной России.