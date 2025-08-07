Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
Юрий Жирков считает, что «Зенит» в настоящее время популярнее «Спартака».
«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки.
У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
