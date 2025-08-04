«Не вижу никаких проблем в российском футболе. Детско-юношеский блестяще развивается, хорошие зарплаты у тренеров, Россия – одна из передовых стран по подготовке резерва». Колосков о спорте

Вячеслав Колосков положительно оценивает развитие футбола в России.

«Не вижу никаких проблем в российском футболе. Единственное, у нас недостаточное количество своих собственных воспитанников, а иностранцев слишком много. Пожалуй, это главная проблема.

Детско-юношеский футбол в плановом порядке не просто хорошо, а блестяще развивается. У нас много академий, школ и училищ. Россия – одна из передовых стран с точки зрения подготовки резерва. У нас все есть: великолепные базы, хорошие зарплаты у тренеров, много занимающихся, а вот качества не хватает, и это проблема.

Практически в каждой команде РПЛ главная сила – легионеры. А наших игроков хорошего класса появляется по несколько человек в сезон – это слишком мало. Чтобы решать эту проблему, надо повышать уровень тренировочной работы. Путь только один: тренировки и тренировки.

Еще нужно, чтобы у нас рождались выдающиеся футболисты. Во времена СССР у нас такие были: Мостовой , Карпин , еще раньше Симонян и другие поколения. Нам нужно искать футболистов, одаренных от природы. Другого пути нет», – сказал почетный президент РФС.