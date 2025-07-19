«Ювентус» и Санчо согласовали контракт на 4 года с зарплатой 6 млн евро. Туринцы готовы заплатить «МЮ» 25 млн евро с учетом бонусов (Sportmediaset)
Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».
На этой неделе вингер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Турин, где провел переговоры с руководством «бьянконери». Стороны согласовали четырехлетний контракт, зарплата игрока в случае перехода составит 6 миллионов евро без учета бонусов, сообщает Sportmediaset.
«Ювентус» также приближается к достижению договоренности с английским клубом. Туринцы намерены удовлетворить требования «Юнайтед» на сумму около 25 миллионов евро, включив в сделку ряд легко достижимых бонусов и покрыв часть суммы, которая будет выплачена игроку в качестве компенсации за сокращение зарплаты. В Италии Санчо будет зарабатывать в два раза меньше, чем в Англии.
В «Юве» ожидают, что сделка будет закрыта к следующему четвергу.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
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