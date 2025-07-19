«Ювентус» и Санчо согласовали контракт на 4 года с зарплатой 6 млн евро. Туринцы готовы заплатить «МЮ» 25 млн евро с учетом бонусов (Sportmediaset)

Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».

На этой неделе вингер «Манчестер Юнайтед » прибыл в Турин, где провел переговоры с руководством «бьянконери». Стороны согласовали четырехлетний контракт, зарплата игрока в случае перехода составит 6 миллионов евро без учета бонусов, сообщает Sportmediaset.

«Ювентус » также приближается к достижению договоренности с английским клубом. Туринцы намерены удовлетворить требования «Юнайтед» на сумму около 25 миллионов евро, включив в сделку ряд легко достижимых бонусов и покрыв часть суммы, которая будет выплачена игроку в качестве компенсации за сокращение зарплаты. В Италии Санчо будет зарабатывать в два раза меньше, чем в Англии.

В «Юве» ожидают, что сделка будет закрыта к следующему четвергу.