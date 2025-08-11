Защитник «Сочи» Заика о 15-м месте в РПЛ: «Нужно в обороне лучше играть, допускаем нелепые ошибки. Надо собраться всей командой и обсудить результаты»

Кирилл Заика оценил старт «Сочи» в сезоне Мир РПЛ.

В воскресенье южане сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и после 4 туров с одним набранным очком занимают в таблице 15-е место.

«Первое очко в РПЛ , наконец-то хоть за что-то зацепились. На фарте, честно говоря, повезло, от самой игры не очень впечатления, от прошлого матча было больше [положительного].

Почему не получалось набирать очки? В первую очередь нужно в обороне лучше играть, потому что такие ошибки нелепые допускаем. Нужно улучшать игру, отталкиваться сначала от обороны, а потом в атаку играть.

Пока не было такого сбора команды, чтобы поговорить всей командой, обсудить результаты, но организовать надо. Нужно собраться и осознать ту ситуацию, где мы находимся. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше», – сказал защитник «Сочи ».