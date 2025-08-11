Защитник ЦСКА Лукин: «Роша дал мне много советов и сказал, что сейчас настало мое время»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что пожелал ему Виллиан Роша.
В конце июля бразилец перешел из армейского клуба в «Аль-Джазиру».
«Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало мое время. Я ему очень благодарен.
Будем стараться делать все, что сможем», — сказал 21-летний Лукин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
