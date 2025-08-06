Лукин о ЦСКА при Челестини: «Фабио говорит, что мы всегда должны играть первым номером, быть храбрыми. Пусть другие подстраиваются под нас. Расстроены ничьей с «Зенитом»

Матвей Лукин высказался об игре ЦСКА при тренере Фабио Челестини.

– ЦСКА отыграл в Петербурге (1:1) очень смело. Не стали осторожничать, намеренно отдавать «Зениту» территорию.

– Очень нравится подход нашего главного тренера. Фабио [Челестини ] говорит, что мы всегда должны играть первым номером, ни под кого не подстраиваться. Нужно быть храбрыми, держать высокую линию обороны, и пусть другие подстраиваются под нас. В идеале, даже когда мы без мяча, то должны заставлять соперников двигаться, куда нам выгодно. Чувствую себя комфортно в этой схеме и с таким подходом, есть ощущение, что прибавляю.

– Как оцените ничейный результат в матче с «Зенитом»?

– Мы расстроены. Очень хотели победить, можно сказать, горели этим. К сожалению, получилась ничья. Обидно, поскольку игра складывалась таким образом, что мы вполне могли увезти домой три очка.

Мы действительно хорошо разобрали «Зенит». Знали, что они будут делать, куда двигаться, как прессинговать. Тренерский штаб дал всю необходимую информацию. На мой взгляд, в первом тайме мы здорово выходили из-под прессинга, комбинировали, забили красивый гол.

– Какой отрезок стал самым сложным?

– Ближе к концу мы немного подустали, стало тяжелее. «Зенит» освежил игру заменами, перешел на навал. Начались регулярные подачи в нашу штрафную, где у них постоянно дежурили по 4-5 человек.

С другой стороны, у нас тоже были моменты. Могли забивать второй гол и заканчивать игру. Поэтому действительно очень обидно, и мы не можем быть удовлетворены результатом. Будем работать, прибавлять, впереди новые матчи. У ЦСКА цель только одна – побеждать, – сказал защитник ЦСКА.