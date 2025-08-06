Лукин о пенальти в матче с «Зенитом»: «Для меня его не было. 1:0, спокойно три очка из Питера увозим, но судья принял такое решение. Надо было делать 2:0»
Матвей Лукин не согласен с пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом».
Матч 3-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:1. «Зенит» сравнял счет с пенальти, назначенного на 73-й минуте за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане.
«Ну, конечно, как защитнику ЦСКА и как максималисту мне сложно признать и сказать, что это пенальти. Конечно, для меня это не пенальти, для меня победа 1:0, спокойно три очка из Питера увозим, но судья принял такое решение.
Уже не хочется это обсуждать, уже ничего не вернуть, поэтому считаю, что надо было просто забивать момент, который у нас был до этого, буквально за пару минут, и делать 2:0. Я думаю, что «Зенит» бы уже оттуда не вылез», – сказал защитник ЦСКА.
