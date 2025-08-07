Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
Иньиго Мартинес переходит из «Барселоны» в «Аль-Наср».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник расторгнет контракт с сине-гранатовыми и присоединится к «Аль-Насру» в качестве свободного агента.
Иньиго подпишет контракт с саудовским клубом до 2026 года с опцией продления до 2027-го.
В прошлом сезоне Ла Лиги 34-летний испанец сыграл 28 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
