Рианчо о самом популярном клубе России: «Зенит» превосходит «Спартак» на данный момент, хотя в истории спартаковцев больше великих имен и успехов»
Рауль Рианчо считает, что «Зенит» сейчас превосходит «Спартак» по популярности.
«В истории «Спартака» больше великих имен и успехов, чем у «Зенита».
Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы «Зенит» доминирует в российском чемпионате», – сказал экс-тренер «Спартака».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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