Рианчо о самом популярном клубе России: «Зенит» превосходит «Спартак» на данный момент, хотя в истории спартаковцев больше великих имен и успехов»

Рауль Рианчо считает, что «Зенит» сейчас превосходит «Спартак» по популярности.

«В истории «Спартака» больше великих имен и успехов, чем у «Зенита ».

Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы «Зенит» доминирует в российском чемпионате», – сказал экс-тренер «Спартака ».