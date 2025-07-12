Рауль Рианчо: «Спартак» всегда претендент на чемпионство. Это клуб-победитель»

Рауль Рианчо назвал «Спартак» претендентом на чемпионство.

«Думаю, «Спартак » обязательно поборется за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ, хотя конкуренция будет очень высокой.

Но «Спартак» всегда является претендентом на чемпионство, потому что это клуб с огромной историей, клуб-победитель. Желаю им успехов в новом сезоне», – сказал экс-тренер «Спартака».

Напомним, «Спартак» завершил прошлый сезон на 4-м месте в Мир РПЛ , набрав 57 очков.