Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
«МЮ» заинтересован в Пьетро Комуццо.
Во время предсезонных товарищеских матчей «Фиорентины» в Англии за 20-летним защитником активно наблюдают скауты «Манчестер Юнайтед», «Сандерленда» и «Борнмута».
FirenzeViola со ссылкой на TuttoSport сообщает, что итальянский клуб оценивает Комуццо в 40 млн евро.
Отмечается, что на данный момент воспитанник «Фиорентины» не особо заинтересован в переходе и сосредоточен на предстоящем сезоне Серии А.
Итальянец провел 33 матча и забил 1 гол в прошлом сезоне чемпионата Италии. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Witness
