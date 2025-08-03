Первак о «Спартаке»: «Станкович не обладает тактическим мышлением, его волнение передается игрокам. Аленичев, Клюйверт, ван Бастен не стали тренерами – Деян в этой же категории»

Юрий Первак считает, что «Спартаку» Деяна Станковича не хватает тактики.

Красно-белые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ . Команда провела весь 2-й тайм в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича, также в ворота «Спартака» было назначено два пенальти.

«Такое состояние команды – от тренера. Ошибки, к сожалению, тренерские. По-моему, Станкович не обладает тактическим мышлением. У него отсутствуют какие-то варианты тактики, изменения игры – все основано на индивидуальных действиях.

И футболистов он берет, которые индивидуально решают вопросы. А дальше – подача, прострел, обычное футбольное действие. Изменить тактически рисунок из-за удаления на раннем этапе Станкович не может. Им бы надо в защите играть, а они этого не могут делать, и Деян на мандраже. Это же все равно реноме Станковича в дальнейшем. За чемпионатом следят, и уж тем более за «Спартаком » – 100 процентов. То, что было в «Ференцвароше», в «Црвене Звезде» – уже забыли.

Я могу назвать с пяток фамилий великолепных футболистов, звезд, которые не стали тренерами. Не востребованы. Аленичев, Клюйверт , тот же ван Бастен – феноменальные звезды. И Станкович в этой категории. Не факт, что он будет тренером.

Да, на какой-то период его авторитет, жестикуляция делают раздевалку, а потом футболисты недоумевают, что им делать в сложных ситуациях. И получается так: Станкович волнуется, недоверие тут же передается футболистам, которые чувствуют все моментально», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».