Игонин считает, что «Зенит» популярнее «Спартака»: «По части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший»

Алексей Игонин считает «Зенит» популярнее «Спартака».

«Зенит » сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное – находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры.

Немаловажный фактор – атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита».

Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак ». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы – самый популярный клуб страны», – сказал экс-хавбек «Зенита».