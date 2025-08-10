Игонин считает, что «Зенит» популярнее «Спартака»: «По части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший»
Алексей Игонин считает «Зенит» популярнее «Спартака».
«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное – находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры.
Немаловажный фактор – атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита».
Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы – самый популярный клуб страны», – сказал экс-хавбек «Зенита».
